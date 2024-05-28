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ニューエラ　BTS コラボ　キャップ　ネイビー　フリーサイズ　男女兼用
商品番号 L48953937561
商品名

ニューエラ　BTS コラボ　キャップ　ネイビー　フリーサイズ　男女兼用
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニューエラとBTSのコラボキャップです。色はネイビー、9FORTYです。サイズはフリーサイズ（サイズ調節可）（約56.8-60.6cm）ネットで購入しましたが、使う機会がなかったので出品致します。新品、未使用ですが、一度人の手に渡ったことをご理解していただける方、宜しくお願い致します。届いた時に入っていた袋から新しい袋に入れ替え、コンパクトにして発送致します。
http://narcologia.ru/goods/reinforcement736399.html
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NEW ERA BTS x MLB Black Swan コラボ キャップ | フリマアプリ ラクマ

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