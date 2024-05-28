ニューエラ　BTS コラボ　キャップ　ネイビー　フリーサイズ　男女兼用

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商品詳細
ニューエラとBTSのコラボキャップです。色はネイビー、9FORTYです。サイズはフリーサイズ（サイズ調節可）（約56.8-60.6cm）ネットで購入しましたが、使う機会がなかったので出品致します。新品、未使用ですが、一度人の手に渡ったことをご理解していただける方、宜しくお願い致します。届いた時に入っていた袋から新しい袋に入れ替え、コンパクトにして発送致します。
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http://narcologia.ru/goods/teaspoonful925851.html
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