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極美品GRENFELL スイングトップ ブルゾン ゴルファー 40 GOLFER
商品番号 G72231168210
商品名

極美品GRENFELL スイングトップ ブルゾン ゴルファー 40 GOLFER
ブランド名 グレンフェル
特別価格 税込 11,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき誠にありがとうございますGRENFELLグレンフェルスイングトップブルゾンGOLFERゴルファーを紹介させていただきますお色はグリーン系サイズは40M表記イギリス製（状態）※主観になります使用感少ない極美品です（商品特徴）定番のグレンフェルのスイングトップイギリスのTURNBERRYHotel\u0026GOLFCOURSEのワッペンがついた渋い逸品です（実寸）サイズ　40着丈　74身幅　62裄丈　82※素人採寸になります、誤差はご容赦ください※出品者の体型、購入時期、着用回数などについて、ご返答できない場合もございます。ご理解ください※「付属する」との記載がない場合、ハンガーやシューツリーなどは付属いたしませんLARDINIやTAGLIATORE、STILELATINO、Circolo、Belvest、BOGLIOLIMoorer、HERNO、HEVO、ASPESI、FORTELA、SEALUP、Cinquanta、VALSTAR、Barbour、ペトリロ、Cruciani、ZANONE、Drumohr、Finamore、Giannetto、BARBA、ORIAN、GUYROVER、PT01、INCOTEX、ENTREAMIS、BERWICH、GERMANO、BEAMSFビームスbrillaperilgustobaracutagrenfellinverterealden、EdwardGreen、j.mweston、charch's、CROCKETT\u0026JONESなどを愛用しています素材···コットンカラー···グリーンジップ・ボタン···ジップアップ
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