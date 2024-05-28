極美品GRENFELL スイングトップ ブルゾン ゴルファー 40 GOLFER

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ご覧いただき誠にありがとうございますGRENFELLグレンフェルスイングトップブルゾンGOLFERゴルファーを紹介させていただきますお色はグリーン系サイズは40M表記イギリス製（状態）※主観になります使用感少ない極美品です（商品特徴）定番のグレンフェルのスイングトップイギリスのTURNBERRYHotel\u0026GOLFCOURSEのワッペンがついた渋い逸品です（実寸）サイズ 40着丈 74身幅 62裄丈 82※素人採寸になります、誤差はご容赦ください※出品者の体型、購入時期、着用回数などについて、ご返答できない場合もございます。ご理解ください※「付属する」との記載がない場合、ハンガーやシューツリーなどは付属いたしませんLARDINIやTAGLIATORE、STILELATINO、Circolo、Belvest、BOGLIOLIMoorer、HERNO、HEVO、ASPESI、FORTELA、SEALUP、Cinquanta、VALSTAR、Barbour、ペトリロ、Cruciani、ZANONE、Drumohr、Finamore、Giannetto、BARBA、ORIAN、GUYROVER、PT01、INCOTEX、ENTREAMIS、BERWICH、GERMANO、BEAMSFビームスbrillaperilgustobaracutagrenfellinverterealden、EdwardGreen、j.mweston、charch's、CROCKETT\u0026JONESなどを愛用しています素材···コットンカラー···グリーンジップ・ボタン···ジップアップ