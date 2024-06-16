ポールスミス 長財布 メンズ 本革 ブラウン おしゃれ

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商品詳細
ポールスミス長財布メンズ本革ブラウンおしゃれあまり使用していないので使用感はありませんが表は写真の通り傷あります。中身は比較的綺麗な方かと思います。カラー···ブラウン財布形···長財布素材···本革
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