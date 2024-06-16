エルメス オルランド　希少品

エルメスレザーブレスレット「オルランド」日本には数本しか入ってこなかった様です。定価60,000円試着程度の美品です。写真の通り内側金具付近に一部保管の汚れがありますが、目立つものではないと思います。全長41cm留め具止め位置からレザー最終位置まで。止め位置から穴まで。35,536,537,5cm計3箇所。コレクションで保管していたものを放出します。年代物ですが特筆すべきダメージ等なく全体的に美品ですが、中古品にご理解頂ける方のみご検討のほど宜しくお願い致します。今後この様な良好な状態で今後市場に出てくる事はないと思います。すり替えの危険がある為、購入後のキャンセルは一切受付かねますので、購入前にしっかり検討の後、ご購入ください。ご興味のある方はご検討ください。



レア エルメス オルランド



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