11/2まで出品【クロムハーツ】ハリスティータ、ペンダントトップ、チャーム

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商品詳細
材質···シルバー【クロムハーツ】ハリスティータ、ペンダントトップ、チャームです。タイニーハリスティーターチャームフォティシリーズです。細かなキズ、黒ずみあり。シルバー特有の黒ずみですので気になる方は、ご自身で磨いたり、お手入れをすることをオススメ致します。#ChromeHearts#シルバーアクセサリー
http://narcologia.ru/goods/plaque432607.html
http://narcologia.ru/goods/capitation41808.html
http://narcologia.ru/goods/seamless431829.html
クロムハーツ】ハリスティータ、ペンダントトップ、チャーム - ネックレス
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2023年最新】ハリスティーターの人気アイテム - メルカリ
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