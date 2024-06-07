24時間テレビ 2021 チャリTシャツ キンプリ 髙橋海人



キンプリ高橋海人×水野学さん「24時間テレビ」チャリＴシャツ初披露 ... キンプリ高橋海人×水野学さん「24時間テレビ」チャリＴシャツ初披露 ...



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24時間テレビチャリTシャツ2021はキンプリ高橋海人！発売日と発売場所 ... 24時間テレビチャリTシャツ2021はキンプリ高橋海人！発売日と発売場所 ...



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King\u0026Prince髙橋海人デザインおもウルフ24時間テレビチャリTシャツ全色(白、カーキ、黄色、ピンク、グレー)全てMサイズの5点セットになります。バラ売り不可購入後、未開封の状態で暗所にて保管しておりました。長い間自宅保管しておりましたので外袋(テープの部分)に多少の汚れがあるかと思います。また若干シワがついております。新品未開封品ですので中身の確認ができかねます。初期傷、汚れ等ある場合がございますが自宅保管、素人管理になりますのでご理解いただける方のみご購入お願いいたします。綺麗な状態のままお譲りしたい為折り畳まずに宅急便サイズでの発送を考えておりますのでお値下げできかねます。梱包は水濡れ防止のみの簡易梱包となります。ご購入前に必ずプロフィールのご一読よろしくお願いいたします。即購入◎