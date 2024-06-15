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RRL デッキジャケット
商品番号 R69290355727
商品名

RRL デッキジャケット
ブランド名 ダブルアールエル
特別価格 税込 11,070 円
在庫状況 あり

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商品詳細

色はネイビーです。表地はしっかりとしたコットン地、裏地はウール地です。元々ユーズド加工製品なので生地の色落ちなどがあります。ビンテージ溢れる渋さがあります。肩幅46身幅49袖丈62着丈63
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