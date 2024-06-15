RRL デッキジャケット

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商品詳細
色はネイビーです。表地はしっかりとしたコットン地、裏地はウール地です。元々ユーズド加工製品なので生地の色落ちなどがあります。ビンテージ溢れる渋さがあります。肩幅46身幅49袖丈62着丈63
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