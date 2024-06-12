エドワード期 アンティーク クラウンスカル メメント・モリ スターリングシルバー

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商品詳細
#スリーマショップセントエドワード期アンティーククラウンスカルメメント・モリスターリングシルバーヴィンテージリング銀指輪王冠ドクロ7Y-A□商品詳細エドワード期の大変古いリングです。状態良好【素材】925シルバー【刻印】画像参照※画像が無いものは、刻印無しです。【サイズ】18.5号【重さ】4g【時代背景】1841-1910年頃【コンディション】特に目立つ傷や汚れはございません。※画像のケース・ディスプレーは付属しません。
http://narcologia.ru/goods/monophonic413512.html
http://narcologia.ru/goods/marshal544580.html
http://narcologia.ru/goods/approximate950620.html
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エドワード期 アンティーク クラウンスカル メメント・モリ ...
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