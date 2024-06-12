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エドワード期 アンティーク クラウンスカル メメント・モリ スターリングシルバー
商品番号 N25683459575
商品名

エドワード期 アンティーク クラウンスカル メメント・モリ スターリングシルバー
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 10,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#スリーマショップセントエドワード期アンティーククラウンスカルメメント・モリスターリングシルバーヴィンテージリング銀指輪王冠ドクロ7Y-A□商品詳細エドワード期の大変古いリングです。状態良好【素材】925シルバー【刻印】画像参照※画像が無いものは、刻印無しです。【サイズ】18.5号【重さ】4g【時代背景】1841-1910年頃【コンディション】特に目立つ傷や汚れはございません。※画像のケース・ディスプレーは付属しません。
http://narcologia.ru/goods/monophonic413512.html
http://narcologia.ru/goods/marshal544580.html
http://narcologia.ru/goods/approximate950620.html

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