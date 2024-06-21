DACHS KEYRING

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商品詳細
HUMANMADE公式オンラインストアにて購入致しました。ダックスフンドのアニマルグラフィックを象った、キーリング。自分使いはもちろん、ギフトとしても最適です。※一点一点手作業で着彩しているので、個体差がございます。予めご了承ください。ヒューマンメイドダックスキーリング\"ブラウン\"
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