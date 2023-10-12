デッド 90s オールド コーチ レザー カード パス ケース 無地 茶色 本革

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◆90s、1999COACH、◆アメリカで購入したオールドコーチのカードケースです。90年代（1999年製）、本体は本革レザー、色味はライトブラウン系になります。無地タイプのシンプルデザインですので経年変化を楽しみながら末永くお使いいただけます。◆状態はデッドストックです。経年保管により革表面に多少の擦れ、薄い小染み数点あり。全体的に血筋による線あとがありますが素材特有のものになります。他、光の影響で現物より綺麗に見えておりますが、それぞれ付属紙には黄ばみ、擦れ、折れなどがございます。特に問題ある箇所はなく良好です。◆サイズ 実寸 縦幅前7.5cm＆後8cm、横幅11cm、口幅10cm、本革無地茶色ブラウンライトブラウンオールドコーチオールドティファニーオールドグッチアクセサリーウォレットカードケースパスケースカバンアイビーアメトラアメカジストリートスポーツアウトドアレトロオールドビンテージヴィンテージアンティークアメリカユーロヨーロッパ古着ミックスカラー···ブラウン素材···本革