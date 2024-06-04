★新品未使用★new balance メンズ ウォーキングシューズ 25.5cm

newbalanceメンズウォーキングシューズ夜間・早朝時の視認性を高める反射材を踵部に搭載した男性用タウンウォーキング。トーナルに仕上げたスタイリッシュなアッパーに、快適なクッション性を提供するABZORB内蔵のC-CAPミッドソール、安定性に優れたFULLGROUNDCONTACTアウトソールを融合し幅広4Eウイズで展開。アッパー:人工皮革、合成繊維アウトソール:ゴム底ミッドソール:合成底◉カラー ブラック◉サイズ 25.5cm箱なし未使用品になりますセレクトショップにて購入 即購入OKです



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