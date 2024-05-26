今週だけこの値段で売りますmy beautiful landlet セットアップ

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※定価shirt28380円 pants31790円合計60170円バラ売り可！！WASHABLEWOOLOVERSIZEDSHIRT身幅75.5/肩幅62.5/着丈81.5/そで丈57.5WASHABLEWOOLTUCKWIDEPANTSウエスト85/ヒップ112/パンツ丈104/股上35.5/股下72/もも周り72/すそ周り54豪州産のメリノウールとリサイクルポリエステルを使用したサステナビリティ素材を使用。COOLTOUCH（清涼感）、DEODORIZING（脱臭）、CREASERESISTANCE（しわ防止）等の機能を備えた高機能なウールシリーズ。着心地の良さと、家庭用洗濯機でもお洗濯可能なイージーケアも魅力です。つや感のある上品な生地感。シンプルで洗練されたオーバーサイズシルエットのウールシャツは、メイン使いにも、インナー使いにも困らない万能なデザイン。胸元のポケットが少しアクセントになっており、オーバーサイズの落ち感のあるシルエットをいかした、シャツジャケットのように羽織モノとしてお使い頂くのも◎フロントボタンの開け閉めを工夫しながら、色々なコーディネートを幅広くユニセックスでお楽しみ頂けます。フロントにタックの入ったテーパードシルエットのワイドスラックスパンツ。タックとテーパードのバランスによって生まれる、程よくまるみのあるワイドシルエットは、幅広いスタイルに合わせやすく、ブランドらしさも十分に楽しんで頂ける逸品です。同シリーズのシャツ、ジャケットと合わせたセットアップスタイルもおすすめです。