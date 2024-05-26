MONCLER DATER GIUBBOTT 3 ダウンジャケット2112215

※コメント不要即購入可プロフ必読※MONCLERDATERGIUBBOTT目立つダメージなどはなく、着用回数も少ないので美品です。全体的に綺麗です。状態は写真でご確認ください。モデル：DATERGIUBBOTTカラー：ベージュサイズ：3実寸サイズ：肩幅約49㎝/袖丈約68㎝/脇下身幅約55㎝/着丈約77㎝表地：綿50％、ポリエステル50％裏地：ナイロン100％詰物：ダウン90％、フェザー10％付属品：ハンガー、タグ、替えボタン付属品の状態に関しては不問でお願いします。あくまでも素人保管品のため、細部まで気にされる方にはお勧めいたしません。何か気になる点がございましたら購入前に必ずご質問ください。基本的には平日の日中しか対応ができません。また、大幅なお値下げ交渉はお断りします。必ず自己紹介をご覧ください。モンクレールMONCLERダウンジャケットメンズベージュFAA



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