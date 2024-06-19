GFRIEND VIVIZ 公式フォトブック+グッズまとめ売り

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商品詳細
gfriendfirstgfriendphotobookフォトブック写真集シンビトレカポストカード未再生DVDユジュポスター・マフラータオル・缶バッジ(全員、オムジ×3)・トレカ(オムジ×3、ユジュ×4)・メッセージポストカード(オムジ)・ペンライトストラップ(ウナ)・公式スローガン新品未使用品。トレカ等確認のため開封してます。海外製品の為、初期のスレ傷等ある場合がございます。細かな事を気にしないご理解ある方のご購入よろしくお願い致します。購入の際はコメントにてお願い致します。※引越しまでの出品なのでお早めにどうぞgfrienddvdフォトブック写真集トレカウナvivizGFRIENDfirstgfriendphotobookヨチン
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