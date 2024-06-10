

初期化動作確認済 CECH-4300C 500GB 封印シールあり プレイステーション3 【時間指定不可】 初期化動作確認済 CECH-4300C 500GB 封印シールあり プレイステーション3 【時間指定不可】



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【商品名】PS3CECH-4300500GB【付属品】PS3本体/ワイヤレスコントローラー/電源コード/USBケーブル/AVケーブル/印刷物一式/外箱動作確認は電源、コントローラー作動、ボタンの動作等を行っております。封印シールありです。裏面に細かな傷、すべり止めゴムの一部欠品、封印シールの汚れがありますが、作動に影響はありません。システムソフトウェア:4.83【注意事項】⚪︎検品済ですが、記載していない細かな傷や汚れ等がある場合はご了承ください。⚪︎返品対応は動作不良があった場合に限り、商品到着後3日以内にご連絡頂いた場合のみ返品可とさせていただきます。返品送料はお客様負担となりますのでご了承ください。#ソニー#SONY#ゲーム機#本体#PlayStation3