すーぱーそに子　白水着　フィギュア　新品未開封　ブリスター破損あり　wave

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商品詳細
そに子の白水着フィギュアです。新品未開封ですが、画像2の通り表の左下のブリスター(パッケージ)が割れています。開封用に置いていましたが、飾る予定もないので出品しました。通常2〜3日以内に宅急便で発送します。
http://narcologia.ru/goods/assessor41703.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador431906.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect269570.html
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