【初版・外箱付】歌川広重　名所江戸百景

Utagawahiroshigeukiyoe広重 名所江戸百景ヘンリースミス著 生活史研究所鑑訳岩波書店1992年発行初版・外箱付定価12,000円長期保管していた品となります。ほぼ新品でスレも折れもありませんが、シミが若干あります。返品には応じかねますので、予めご了承ください。サイズ高さ:4.8cm横幅:27.0cm奥行:38.0cm重量:2.36kg外箱に入れた状態のものを梱包材に包み発送いたします。『名所江戸百景』は江戸時代末期の浮世絵師・歌川広重による最後のシリーズ物だが、今回紹介するブルックリン美術館所蔵品は、初摺りに近い貴重なものである。ユニークな解説文で，江戸の風俗と景観を説き明かす。



名所江戸百景 大はしあたけの夕立 | 歌川広重 | 作品詳細 | 東京富士美術館



名所江戸百景・するがてふ 文化遺産オンライン



名所江戸百景（歌川広重）119作品一覧と名作8点をご紹介 | おうちで ...



名所江戸百景（歌川広重）／ホームメイト



名所江戸百景 亀戸梅屋舗 | 歌川広重 | 作品詳細 | 東京富士美術館



深川木場｜歌川広重｜名所江戸百景｜浮世絵のアダチ版画



歌川広重 名所江戸百景 全120図完全復刻木版画 限定100部



歌川広重 名所江戸百景 真間の紅葉手古那の社継はし | 銀座の浮世絵 ...



歌川広重 名所江戸百景 井の頭の池弁天の社 ジークレーポスター-インテリアアートと印刷のサクシード21



名所江戸百景 水道橋駿河台 | 歌川広重 | 作品詳細 | 東京富士美術館



歌川広重の「名所江戸百景」でお花見を楽しもう｜太田記念美術館



広重「名所江戸百景」の世界 | 太田記念美術館 Ota Memorial Museum of Art



隅田川水神の森真崎｜歌川広重｜名所江戸百景｜浮世絵のアダチ版画



Amazon.co.jp: 名所江戸百景 (国立図書館コレクション) eBook : 広重 ...



歌川広重 名所江戸百景「両国花火」（復刻版） | 銀座の浮世絵、版画 ...