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プレイステーション5 CFI-1200A01
商品番号 B56318717531
商品名

プレイステーション5 CFI-1200A01
ブランド名 プレイステーション5
特別価格 税込 20,670 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「プレイステーション5CFI-1200A01」※2024年２月までの保証付き今年の２月に購入し、少し遊んだもののプレステのゲームは自分に合わなかったため、出品致します。使用頻度が高くなかったため、本体や箱など綺麗な状態です。別の画角からの画像などが欲しい場合はお気軽にお申し付けください。画像を追加します。なお、すり替え防止のため返品、返金、交換等は一切お断りさせていただきます。よろしくお願い致します。\u003c商品詳細\u003e—本体セット・PS5本体(CFI-1200A01)・DualSenseワイヤレスコントローラー・DualSenseワイヤレスコントローラー充電ケーブル・HDMIケーブル・電源コード・ベース(縦置き・横置き時に使用)・クイックスタートガイド・セーフティガイド・外箱その他付随品・購入証明書・PSPlus７日間無料体験コード#ゲーム#本体#PlayStation5#PlayStation_5#PS5
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