Switch版 ワンダーボーイ アーシャ メガコレクターズエディション 輸入版

Switch版WonderBoyAshainMonsterWorldMEGACOLLECTOR'SEDITIONワンダーボーイアーシャ・イン・モンスターワールドメガコレクターズエディション輸入版新品未開封品になります。外箱背面下部に凹みがあります。(画像3,4枚目参照)[概要]モンスターワールドIVをオリジナルスタッフが結集してフルリメイク!今回のリメイクにあたっては、「ワンダーボーイ」シリーズの生みの親である西澤龍一氏による陣頭指揮のもと、旧ウエストンビットエンタテインメント社に在籍したオリジナルスタッフが再結集して開発。[セット内容]・特製ボックス・ゲームソフト（実物ソフト入り\u0026リバーシブルカバー）・ポスター・Map・オリジナルサウンドトラック2枚組(Original+Remix)・SquishyBall・ミニ色紙・アートブック・アクリルスタンド・マグネット・ハンコ・ステッカー・マニュアル・コレクターズナンバー（個別番号）・フィギュアAshaandPepelogoo・Pin・限定版証明書・Mega-Drive/GenesisスタイルBOX・レジストレーションカード海外パッケージのため、日本のタイトルでも日本語が含まれない場合があります。日本版本体でも動作可能です。



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