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ニンテンドースイッチライト新品コーラル
商品番号 C64816816155
商品名

ニンテンドースイッチライト新品コーラル
ブランド名 ニンテンドースイッチ
特別価格 税込 9,660 円
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商品詳細

やまと様専用です。ニンテンドースイッチライトコーラル(ピンク)新品、未開封オンライン上の景品です。８月に配送されてきて撮影のために取り出しただけになります。景品のために店舗印などはありません。未開封なので中身の確認はしておりません。初期不良などは直接メーカーにお問い合わせください。段ボールに入れて発送します。NintendoSwitchNINTENDOSWITCHLITEコーラルcolor:コーラルゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo#ニンテンドースイッチライト#スイッチライト本体#SwitchLite
http://narcologia.ru/goods/response608042.html
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