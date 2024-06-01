ニンテンドースイッチライト新品コーラル

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商品詳細
やまと様専用です。ニンテンドースイッチライトコーラル(ピンク)新品、未開封オンライン上の景品です。８月に配送されてきて撮影のために取り出しただけになります。景品のために店舗印などはありません。未開封なので中身の確認はしておりません。初期不良などは直接メーカーにお問い合わせください。段ボールに入れて発送します。NintendoSwitchNINTENDOSWITCHLITEコーラルcolor:コーラルゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#任天堂#Nintendo#ニンテンドースイッチライト#スイッチライト本体#SwitchLite
http://narcologia.ru/goods/response608042.html
http://narcologia.ru/goods/composite405254.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador476206.html
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