日本の酋長クレイジーホース 川村嘉彦 著

日本の酋長クレイジーホース川村嘉彦著者1992年の古い本です。状態は良く美品です。ただ、一部湿気によりヨレがあり、表紙に１箇所折れている部分があります。画像にてご確認ください。それ以外はとても綺麗な美品です。読む分にはなんの支障もありません。自宅保管が長期の為、神経質な方や潔癖症な方は、申し訳ないですが、ご遠慮下さい。中古品、自宅保管にご理解頂ける方のみご購入検討下さいよろしくお願いします。※発送方法は変更させて頂く可能性があります。#売り本一覧。宜しければこちらも合わせてご覧下さい。



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M3571○江戸明治和本等＞江戸往来 自遣往来 寛文9年 文台屋板 最古本-