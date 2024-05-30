seventeen ホシ ぬいぐるみ スンドリ 15cm

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商品詳細
チーク付き、タグ無し部屋に飾っておりました。ニオイが気になるかたはご遠慮ください。ゆうパケットプラスにて匿名配送いたします。洋服は着せず袋に入れております。洋服を着せた状態で送って欲しいかたは購入後取引メッセージにてご連絡ください。即購入⭕️値下げ❌バラ売り❌取り置き❌
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