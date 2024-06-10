セール！B賞 ピッコロ大魔王 ドラゴンボール 一番くじ 摩訶不思議大冒険

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商品詳細
※他サイトでも出品しているので、お手数ですがご購入前に一言ください。出来るだけ早く返信しますので、それからご購入お願い致します。早い者勝ちです。商品内容物は画像が全てです。箱は付属してません。フィギュア自体の重心バランスが悪く、自立しにくく、上半身と下半身が抜けやすいです。予めご了承ください。全体的に目立つキズや汚れはありません。注意事項《ご入札について》★完品希望や神経質な方の入札はお控え願います。★ノークレーム・ノーリターンでお願い致します。プチプチで梱包して発送致します。#ドラゴンボール#ドラゴンボール一番くじ#ピッコロ大魔王#フィギュア
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