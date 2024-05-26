負債論 貨幣と暴力の5000年

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商品詳細
「負債論貨幣と暴力の5000年」デヴィッド・グレーバー/酒井隆史/高祖岩三郎定価:￥6600（税込）#デヴィッド・グレーバー#酒井隆史#酒井_隆史#高祖岩三郎#高祖_岩三郎#本#社会／社会・福祉・大学のゼミで使用する予定でしたが、授業の関係で使用しなかったので、出品致します。[品質等]・一度も使用しておらず、また持ち運びもしていないので、商品はほぼ未使用の状態です(書き込み等も全く御座いません。)が、神経質な方はご遠慮ください。・帯は保存しておりますが、損傷がしているため、外した状態で配送させていただきます。帯をご希望の方がいらっしゃいましたら、そちらもお申し付けください。＊商品に関する質問(お値下げ等に関しても)には、できるだけ丁寧かつ迅速に対応させていただきますので、気軽にお声がけください。
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