七田式小学生プリント　英語Ⅰ

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商品詳細
七田式英語プリントとCDです。4年前に買いました。英語を少し習っていたので、英語プリントⅠではなくⅡにすればよかったと買ってから思いましたが返品せずに少しやらせました。プリントはNo1はないページがたくさんあります。No2は全部やったので破棄してしまいました。No3からNo9は未使用です。No10は3ページ書き込みがあります。CDはNo2がありません。No1.3.4.5.6.7.8.9.10はあります。No3〜No9までは封も開けていません。プリント未使用とCD未使用はNo3からNo9になります。定価は七田のサイトで確認したところ16500円です。https://www.shichida.com
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