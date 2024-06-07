NINTENDO 64 ニンテンドー64 動作品 セット

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商品詳細
Nintendo64ニンテンドー64本体カセット、コントローラー一式付属のセットです。レトロゲームが好きで購入しましたが、近年使っていないで保管をしていたので出品します。コントローラー４つ、カセット一式セットです。アダプター類も付属のため、すぐに遊べます。動作確認済みです。#任天堂#Nintendo
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