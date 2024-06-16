クローズ　新装版　全巻+リスペクト

ご覧頂きありがとうございます。秋田書店 漫画・新装版 クローズ全巻（22巻）・クローズ リスペクト（3巻）写真のものが全てとなります。⭐︎全巻メタルステッカー付き⭐︎帯は1巻のみあります。・汚れあります（写真6枚目参照）・やけ、色褪せは写真をご覧頂き、中古品にご理解頂ける方よろしくお願い致します。中古品になりますので記載外で見逃しているキズ、スレ、汚れ等ある場合ございます。ご理解のある方のご購入よろしくお願い致します。⚠️引き取りに来られる場合は、1000円引きとさせて頂きます。※引き取りに来られます方はお値段を変更致しますので購入前にコメントにてご連絡下さい。他にも多種多様なものを出品しておりますので、よろしければ #クリーンスタッフ出品一覧 をご覧下さい。



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