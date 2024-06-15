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たまごっちみーつ　パステルみーつ　ホワイト
商品番号 J55083937159
商品名

たまごっちみーつ　パステルみーつ　ホワイト
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 3,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バンダイ　たまごっちたまごっちみーつ　パステルみーつホワイト本体のみ画面　細かな傷あります。本体　状態は画像にて確認下さい液晶　焼け、色欠けなし動作確認ボタン　左中右、リセット　ok発送方法ビニールに入れ緩衝材で包みメルカリ便の宅急便コンパクトを使用します。#たまごっち　#たまごっちみーつ　#パステルみーつ　#バンダイ
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