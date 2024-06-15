【美品】NINTENDO SWITCH ニンテンドースウィッチ　使用3回

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2年ほど前に購入しましたが、ほとんど使用することなく自宅保管していました。外箱に保管中の傷はありますが、本体は3回しか使用していない為、美品です。動作確認済みで、初期化も済んでおります。一度触れているものになりますので、ご理解頂ける方のみご購入よろしくお願いします。NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONグレーHAD-S-KAAAAcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo