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フィーバーパワフルIII 株式会社SANKYO 【伝説の大人気1発台　レア商品】
商品番号 V28309841212
商品名

フィーバーパワフルIII 株式会社SANKYO 【伝説の大人気1発台　レア商品】
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 14,490 円
在庫状況 あり

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商品詳細

パチンコ台のレジェンド！フィーバーパワフルIIIです。一度だけ、オールフルーツが出たことがあり、昔はパチンコ玉をポケットに入れてプレーしたものです。もはや、パチンコ店には無いのですが、当時は、ミルキーバーとか、ジャスティ、マジカルチェイサーとか人気台もあった中、それを上回る人気で、島は常に座る席がない程でした。パチンコ遊戯台では無いけれど、群馬県のオレンジハット茂呂店で見ました、リーチは掛かるが、揃いませんでした。またリベンジを（笑）今、現存する台は、やはり液晶焼けとかあるので、そこは古い台なので致し方有りません。昔、超人気台だった、パンフレットを是非あなたの手に入れてみないかい？#パチンコ台　#サンキョー　#一発台
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit406786.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador905106.html
http://narcologia.ru/goods/approximate370120.html

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