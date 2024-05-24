フィーバーパワフルIII 株式会社SANKYO 【伝説の大人気1発台　レア商品】

パチンコ台のレジェンド！フィーバーパワフルIIIです。一度だけ、オールフルーツが出たことがあり、昔はパチンコ玉をポケットに入れてプレーしたものです。もはや、パチンコ店には無いのですが、当時は、ミルキーバーとか、ジャスティ、マジカルチェイサーとか人気台もあった中、それを上回る人気で、島は常に座る席がない程でした。パチンコ遊戯台では無いけれど、群馬県のオレンジハット茂呂店で見ました、リーチは掛かるが、揃いませんでした。またリベンジを（笑）今、現存する台は、やはり液晶焼けとかあるので、そこは古い台なので致し方有りません。昔、超人気台だった、パンフレットを是非あなたの手に入れてみないかい？#パチンコ台 #サンキョー #一発台



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Pフィーバーパワフル3 パチンコ新台 機種情報 | 遊タイム・ボーダー ...



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フィーバーパワフルIII | 今は亡き名機たち



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フィーバーパワフルⅢ(SANKYO)、１９９２年の当時品・レトロ・レア ...



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