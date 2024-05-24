BTS NO MORE DREAMトレカ J-HOPE ホソク

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BTSNOMOREDREAMの公式トレカです。メンバーはJ-HOPE(ホソク)です。入手後はスリーブに入れ、暗所にて保管しておりました。海外製品ですので初期スレなどはございますが、目立った傷や汚れは無いと思います。即購入⭕️その他、ご質問やご希望がございましたらお気軽にお声掛けください。