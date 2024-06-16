映像で綴る昭和の流行歌　DVD

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ユーキャン映像で綴る昭和の流行歌DVD全10巻専用ケースも添付します。個人保管品であることをご理解ください。その分お安くします。「丘を越えて」、「リンゴの唄」、「上を向いて歩こう」、「川の流れのように」など、昭和のヒット流行歌155曲を、ヒット歌手本人による完全オリジナル歌唱で年代順に集大成。当時の映像とともに、観て聴いて楽しめるDVD全集。戦前の帝国海軍観艦式の様子や満鉄あじあ号、満蒙開拓団の生活、「徐州」進攻と兵士達の戦地での生活など戦前戦後の映像とともに歌謡曲が収録されています第1巻昭和3～8年・藤山一郎/佐藤千夜子ほか第2巻昭和9～12年・東海林太郎/ディック・ミネ/淡谷のり子ほか第3巻昭和13年～17年・高峰三枝子/霧島昇/小唄勝太郎ほか第4巻昭和21年～25年・田端義夫/笠置シヅ子/高峰秀子ほか第5巻昭和26年～31年・江利チエミ/神楽坂はん子/鶴田浩二/三橋美智也ほか第6巻昭和32年～35年・島倉千代子/フランク永井/美空ひばり/三波春夫/村田英雄/ペギー葉山ほか第7巻昭和36年～39年・石原裕次郎/坂本九/ハナ肇とクレイジーキャッツ/倍賞千恵子/橋幸夫・吉永小百合/ザ・ピーナッツ/舟木一夫ほか第8巻昭和41年～44年・千昌夫/加山雄三/美空ひばり/西郷輝彦/水前寺清子ほか第9巻昭和45年～50年・藤圭子/小柳ルミ子/五木ひろし/トワ・エ・モア/渡哲也/布施明/都はるみほか第10巻昭和52年～64年・石川さゆり/北島三郎/八代亜紀/寺尾聡/テレサ・テンほか#昭和歌謡#なつかしい映像