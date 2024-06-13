日本万国博覧会 PAVILION 観覧記念メダル 1970年 大阪万博太陽の塔

EXPO'70日本万博博覧会PAVILION観覧記念メダル40個セット額装パビリオンメダル集エキスポ万博1970年後ろの留め具一つ欠品してますが、外れる事は無さそうです。大変古い物の為、経年劣化、汚れや錆などあります。気になさる方は、ご購入をお控え下さいませ。アンティーク、古い物にご理解いただける方にご縁がありますようお願い致します。#太陽の塔#オリンピック#リサイクル#昭和レトロ#music#record#supreme#キャップ#古着#vintage#ビンテージ #ヴィンテージ#40s#50s#fashion#thristshop#used#madeinjapan#日本製#thriftshop_em#supreme#シュプリーム#onlyNYC#オンリー#palace#パレス#noah#ノア#DKNY#BRIXTON（ブリクストン）#CALEE#キャリー#WACKOMARIA#ワコマリア#ラルフローレン