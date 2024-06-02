「東洋建築の研究」伊東忠太著　上・下セット

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伊藤忠太建築文献全6巻の内、第3～4巻です。・東洋建築の研究 上(第3巻) 昭和11年11月27日 発行・東洋建築の研究 下(第4巻) 昭和12年3月30日 発行・出版社 龍吟社経年劣化が有ります。素人による保管品であることをご理解の上、ご購入をご検討ください。即購入OK！お手数ですがプロフィールをご一読いただけると助かりますm(__)m