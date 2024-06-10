Switch本体＋proコントローラー※ソフトは売り切れました

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商品詳細
Switch本体、proコンのセットです。4年ほど前に購入しました。本体にはガラスフィルムが貼ってあります。HDMIケーブル以外の付属品は全てございます。※写真に写っているソフトは売り切れました。NintendoSwitchNINTENDOSWITCHJOY-CONネオンブルー/ネオンレッドHAD-S-KABAcolor:BLACKゲーム機本体種類:NintendoSwitchポータブル・据置タイプ:据置タイプ#任天堂#Nintendo
http://narcologia.ru/goods/evaporation161524.html
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