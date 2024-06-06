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【新品未使用】バイオハザード2 for Windows95\u002698
商品番号 E93606307986
商品名

【新品未使用】バイオハザード2 for Windows95\u002698
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 18,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【新品未使用】バイオハザード2forWindows95\u002698○シュリンクの一部剥がれあり【画像5枚目】★状態は素人判断ですので、参考までに。完璧を求める方、神経質な方はご購入をお控え下さい。☆他のサイトにも出品してますので突然商品削除する場合がありますのでご了承下さい。★神経質な方はご遠慮下さい中身すり替え防止の為、購入後の返品は出来ません。NCNRでよろしくお願いいたします。#バイオハザード#バイオハザード2#CAPCOM#カプコン#ゲームソフト#ゲーム#Windows#ホラーゲーム#ゾンビ
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