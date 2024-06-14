【古書・昭和22年】日本の天文氣象史料　神田茂　著（K_0753）

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一 日本天文記録の蒐集二 六國史時代の天文記録三 土御門家の「典變地妖記」に就いて四 日本隕石略史五 西宮記裏書「天一太白在西時」云々に就いて六 左經記治安元年の記に就いて七 春記の傳本に關する考察八 日本に於ける氣象關係の史料九 日本に於ける雷災並に極光の史料十 日本科學史の研究■形態：横13×縦19.2×厚1㎝ 並■頁数：160頁■著作者：神田茂■發行者：藤森みち子■發行所：あしかび書房■発行日：昭和22年11月10日発行■定価：65圓■状態：表紙・裏表紙・背/汚れ・シミ・ヤケ 天・地・小口/汚れ・ヤケ・シミ 大扉所有者丸朱印あり 中頁/良 但し後から四頁ほどシミ■対象：古書にご理解のある方 ■発送：ヤマトネコポスにて発送 書籍の厚さによっては簡易包装になります。 時間指定不可 ※ネコポスは郵便受までの配送となります。#NEZU研究#NEZU古書昭和#NEZU気象#NEZU隕石