ポケットモンスター 2019 新無印 DVD 第3巻 送料無料 / 匿名配送 ...

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ポケットモンスター2019新無印DVD第3巻サトシを主人公とするポケモンアニメシリーズの第7シリーズ。2019年11月15日に発売されたゲーム『ポケットモンスターソード・シールド』の舞台であるガラル地方を含む、全ての地方が舞台となっており、それぞれの地方の様々なポケモンも登場するキャラクター⚫︎サトシ-松本梨香⚫︎ピカチュウ-大谷育江⚫︎バリヤード-うえだゆうじ⚫︎ゴウ-山下大輝⚫︎ヒバニー→ラビフット→エースバーン-林原めぐみ⚫︎サルノリ-武田華⚫︎コハル-花澤香菜⚫︎イーブイ-真堂圭⚫︎ムサシ-林原めぐみ⚫︎ソーナンス-うえだゆうじ⚫︎コジロウ-三木眞一郎⚫︎モルペコ-大谷育江⚫︎ニャース-犬山イヌコ⚫︎サクラギ博士-中村悠一⚫︎ワンパチ-犬山イヌコ⚫︎キクナ-千本木彩花⚫︎レンジ-観世智顕⚫︎ジョーイ-真堂圭⚫︎ジュンサー-清水理沙など#アニメDAYON#ポケモンDAYONこちらは日本国内正規品レンタル落ちDVDです。コメントなしの即購入OKです。★新品トールケースに収納しています。★■レンタル用のシール、刻印等がある場合がございます。研磨機で簡易研磨、クリーニングを行っておりますが多少の傷、痛み等がある場合があります。■倍速での再生、起動を確認しております。■送料無料、匿名配送でお送りします。■通常はご入金後24時間以内に発送をさせていただきます。遅れる場合は取引メッセージにてご連絡します。#DVD#レンタル落ち#レンタル#映画