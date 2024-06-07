★ひょ 洋書 英語 / 絵本 FUCK J.T.STEINY ファック

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他にも2000冊ほど出品中＝【#そるてぃ書店】目次＝#写真2枚目以降毎度ありがとうございます。古本につき読書用とお考え下さい。この他にも小説、思想書、人文書、エンタメ、SF、ミステリ、古雑誌など出品しております。#二千二十二一一【内容紹介】JTSteinyはフリーランスのイラストレーター、画家、コミックアーティスト、漫画家、ブックイラストレーターである。彼の作品は、LosAngelesTimes,USAToday,SmartMoney,Forbes,AmericanAirlines,RollingStone,HollywoodReporter,LAWeeklyに掲載され、クライアントやコラボレーターには、SonyRecords,VirginRecords,RhinoRecords,WarnerBrosRecords,CapitolRecords,UCLA,St.Martin'sPress,RocktheVote,JimHensonProds,SabanEnterntainment,KlaskyCsupoが含まれる。受賞歴／栄誉2017年オーティス殊勲教育者賞。クライアント／職歴。ロサンゼルス・タイムズ、USAトゥデイ、スマートマネー、フォーブス、アメリカン航空、ローリングストーン、ハリウッド・レポーター、LAウィークリー、ソニーレコード、バージンレコード、ライノレコード、ワーナーブラザーズレコード、キャピタルレコード、UCLA、セントマーチンズプレス、ロックザボート、ジムヘンソンプロッズ、セイバンエンターテイメント、KlaskyCsupo#アートの本#FUCK#そるてぃ書店#動物の本#緑の本棚#洋書#外国語学習書#絵本#サブカル