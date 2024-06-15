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★希少 状態良好★ドリームキャスト ボーダーダウン
商品番号 G91284251413
商品名

★希少 状態良好★ドリームキャスト ボーダーダウン
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 11,215 円
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商品詳細

★即購入OK‼︎★【ケース、説明書、ディスク】のセット。・ディスク：盤面に目立った傷なくきれいです・説明書：折れなくきれいです。・ケース：互換新品ケースに交換しております。若干の傷ありますが非常にきれいです。★動作確認、アルコール消毒済み。よろしくお願いいたしますm(__)mDREAMCASTBORDERDOWNグレフシューティングレトロ
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