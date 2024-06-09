PlayStation プレイステーション　SCPH-5500 プレステ

ご覧頂きありがとうございます。初代PlayStationプレイステーションSONYSCPH-5500の中古品になります。【発送内容】PlayStation本体×1・電源ケーブル×1コントローラ×2・AVケーブル×1取扱説明書を発送致します。箱はありません。動作確認済みです。自宅内保管していました。あくまでも中古品としてご理解頂ける方のご購入をお願い致します。#PlayStation#プレイステーション#初代プレイステーション



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