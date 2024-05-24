PS4本体　COD BO3 リミテッドエディション CUHJ-10010

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商品詳細
SONYPlayStation4CUHJ-10010コールオブデューティブラックオプスⅢリミテッドエディション1TB全然やらなくなったのでお譲りします。ソフトとコントローラも必要ないのでオマケで付けます。値段には含まれて居ません。※イヤホンケーブルありません。\u003c商品内容\u003e・ps4本体(箱付き)・取扱い説明書・電源ケーブル・HDMIケーブル・USBケーブル・コントローラー(COD限定)・ソフトCODBO3・ソフトモンハンワールド(おまけ)・コントローラ赤(おまけ)⚠︎写真に写っているものが全てです。本体・コントローラーともに動作確認、初期化済みです。バージョンは更新済み10.70です。#PS4#ps4本体#PlayStation4#中古品#COD#コールオブデューティ#BO3#ソニー#SONY目立った傷や汚れはありませんが中古商品のため、ご理解の上、ご購入をご検討お願いいたします。color:ガラゲーム機本体種類:PlayStation4ポータブル・据置タイプ:据置タイプ
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