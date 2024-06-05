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ニンテンドー DS Lite ドラゴンクエスト5
商品番号 V81672156624
商品名

ニンテンドー DS Lite ドラゴンクエスト5
ブランド名 ニンテンドーDS
特別価格 税込 2,589 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DSライト本体ドラゴンクエストⅴタッチペン充電器は付きません。ds、ゲームボーイアドバンス問題なくプレイ可能です。上下液晶フィルム付けていますが下画面、ボタン周りのシールは気泡入っていたり、使用感ありますので希望であれば発送前に剥がします。大きく目立つような傷はありませんが多少のスレ傷など、中古品をご理解の上で宜しくお願いいたします。#dslite#ニンテンドーDS#GBA
http://narcologia.ru/goods/scissoring229096.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle449325.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming441092.html
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