ニンテンドー DS Lite ドラゴンクエスト5

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商品詳細
DSライト本体ドラゴンクエストⅴタッチペン充電器は付きません。ds、ゲームボーイアドバンス問題なくプレイ可能です。上下液晶フィルム付けていますが下画面、ボタン周りのシールは気泡入っていたり、使用感ありますので希望であれば発送前に剥がします。大きく目立つような傷はありませんが多少のスレ傷など、中古品をご理解の上で宜しくお願いいたします。#dslite#ニンテンドーDS#GBA
http://narcologia.ru/goods/scissoring229096.html
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