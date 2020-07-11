【限定本】森山大道Northen（Six）　「コム・デ・ギャルソン」



森山大道 NORTHERN



NORTHERN 3 - 森山大道 | shashasha 写々者 - 写真集とアートブック



Northern 森山大道 -SO BOOKS



NORTHERN（特装版）E



NORTHERN 2 - 森山大道 | shashasha 写々者 - 写真集とアートブック



NORTHERN（特装版）D



NORTHERN 3 - 森山大道 | shashasha 写々者 - 写真集とアートブック



Northern 2 北方写真師たちへの追想（Signed） - 森山 大道 / Daido ...



森山大道NORTHERN〈3〉光と影のハイマート



Northern 2 北方写真師たちへの追想（Signed） - 森山 大道 / Daido ...



NORTHERN（普及版） - 森山大道 | shashasha 写々者 - 写真集とアート ...



NORTHERN（普及版） - 森山大道 | shashasha 写々者 - 写真集とアート ...



Northern（Second Printing, Signed） - 森山 大道 / Daido Moriyama



森山大道写真集「NORTHERN」のことなど - 二草庵摘録



Northern / 森山大道 Daido Moriyama - books used and new, flower ...

Northen（Six）森山 大道/DaidoMoriyamaいまでは、なかなか手に入らない本です。publisher/published:Six/2010format/pages/size:ソフトカバー/-/100*135*33GoogleTranslateより抜粋戦後日本を代表する写真家・森山大道の作品集『Northen（Six）』。写真家になる前はグラフィックデザイナーであったという森山大道の写真は「デザイン的」。若かりし頃にはウィリアム・クラインや東松照明が描き出す、グライフィカルなモノクロのコントラストにひかれ、プロヴォークでの活動や代表作『写真よさようなら』などの創作を通して、自身のスタイルを確固としていきました。また、自身も認めているように、ポップ・アートの巨匠アンディ・ウォーホルのスタイルにも多大な影響を受けており、「複写」という行為を通じて、かしこまった「デザイン」や「アート」をより日常的なものとさせた「デザイナー」でもありました。こちらは、2010年にコレクション・ブランド「コム・デ・ギャルソン」大阪店のギャラリー「Six」で行われたエキシビジョンを機に刊行された限定本です。表紙の金網越しのデザインが、実際の展示でもイメージされて設営されました。※自宅保管ですので、気になる方のご購入はお控えください。※中身の写真ほんの少しですが載せました（10月5日）#森山大道#森山大道写真集#コムデギャルソン