斎藤毅『フェルマー予想』

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商品詳細
※※※ご注意！※※※アマゾンなどで、「鑑定団リサイクル」という悪質出品者が画像・テキストの無断転載を行っています。私とは一切関係ありません。私はメルカリでしか出品していません。書名：『フェルマー予想』著者：斎藤毅出版社：岩波書店定価：4800円＋税希少なハードカバー版です。状態は良好。匿名配送かつ送料込。#斎藤毅#斎藤_毅#本#自然／数学
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