ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
購入したものの遊んでいないため出品します。即購入していただいて大丈夫です。動作確認済、動作良好です。22年9月ごろにマイニンテンドーストアで購入しました。そのため外箱がマイニンテンドーストア仕様のものになっております。ジョイコンは写真の通り、(L)ネオンピンク、(R)ネオングリーン、ストラップはどちらもブラックでカスタマイズしてます。本体やドックなどの付属品に目立った傷はありませんが、外箱に若干の痛みがあります。本体、ジョイコン、ドック、グリップ、アダプター、ストラップ、ケーブル、セーフティガイドの付属品完備です。※ケーブル類をまとめるグリップのみないため、こちらは丁寧に梱包してお送りします。ご不明点ありましたらお気軽にコメントいただけますと幸いです。
http://narcologia.ru/goods/monophonic759812.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose105640.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy151653.html
動作確認済。任天堂Switchバッテリー強化版。付属品完備。任天堂ストア箱。
動作確認済。任天堂Switchバッテリー強化版。付属品完備。任天堂ストア箱。
動作確認済。任天堂Switchバッテリー強化版。付属品完備。任天堂ストア箱。
動作確認済。任天堂Switchバッテリー強化版。付属品完備。任天堂ストア箱。
動作確認済。任天堂Switchバッテリー強化版。付属品完備。任天堂ストア箱。
動作確認済。任天堂Switchバッテリー強化版。付属品完備。任天堂ストア箱。
動作確認済。任天堂Switchバッテリー強化版。付属品完備。任天堂ストア箱。
動作確認済。任天堂Switchバッテリー強化版。付属品完備。任天堂ストア箱。
動作確認済。任天堂Switchバッテリー強化版。付属品完備。任天堂ストア箱。
動作確認済。任天堂Switchバッテリー強化版。付属品完備。任天堂ストア箱。
動作確認済。任天堂Switchバッテリー強化版。付属品完備。任天堂ストア箱。
動作確認済。任天堂Switchバッテリー強化版。付属品完備。任天堂ストア箱。
動作確認済。任天堂Switchバッテリー強化版。付属品完備。任天堂ストア箱。
http://narcologia.ru/goods/monophonic759812.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose105640.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy151653.html
動作確認済。任天堂Switchバッテリー強化版。付属品完備。任天堂ストア箱。
動作確認済。任天堂Switchバッテリー強化版。付属品完備。任天堂ストア箱。
動作確認済。任天堂Switchバッテリー強化版。付属品完備。任天堂ストア箱。
動作確認済。任天堂Switchバッテリー強化版。付属品完備。任天堂ストア箱。
動作確認済。任天堂Switchバッテリー強化版。付属品完備。任天堂ストア箱。
動作確認済。任天堂Switchバッテリー強化版。付属品完備。任天堂ストア箱。
動作確認済。任天堂Switchバッテリー強化版。付属品完備。任天堂ストア箱。
動作確認済。任天堂Switchバッテリー強化版。付属品完備。任天堂ストア箱。
動作確認済。任天堂Switchバッテリー強化版。付属品完備。任天堂ストア箱。
動作確認済。任天堂Switchバッテリー強化版。付属品完備。任天堂ストア箱。
動作確認済。任天堂Switchバッテリー強化版。付属品完備。任天堂ストア箱。
動作確認済。任天堂Switchバッテリー強化版。付属品完備。任天堂ストア箱。
動作確認済。任天堂Switchバッテリー強化版。付属品完備。任天堂ストア箱。