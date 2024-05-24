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動作確認済。任天堂Switchバッテリー強化版。付属品完備。任天堂ストア箱。
商品番号 E98041696736
商品名

動作確認済。任天堂Switchバッテリー強化版。付属品完備。任天堂ストア箱。
ブランド名 ニンテンドースイッチ
特別価格 税込 9,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

購入したものの遊んでいないため出品します。即購入していただいて大丈夫です。動作確認済、動作良好です。22年9月ごろにマイニンテンドーストアで購入しました。そのため外箱がマイニンテンドーストア仕様のものになっております。ジョイコンは写真の通り、(L)ネオンピンク、(R)ネオングリーン、ストラップはどちらもブラックでカスタマイズしてます。本体やドックなどの付属品に目立った傷はありませんが、外箱に若干の痛みがあります。本体、ジョイコン、ドック、グリップ、アダプター、ストラップ、ケーブル、セーフティガイドの付属品完備です。※ケーブル類をまとめるグリップのみないため、こちらは丁寧に梱包してお送りします。ご不明点ありましたらお気軽にコメントいただけますと幸いです。
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