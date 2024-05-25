xikers 2集 対面トレカ9人セット

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商品詳細
【バラ売り可能】2集対面トレカ対面ペンサのトレカセットになります。発送方法は1番安い方法になります。硬質ケースご希望の方は+50円にて承りますのでご連絡ください(..)\"バラ売り可能(コメントお願い致します!!)韓国製品ですので、初期不良、外装フィルム・パッケージに不備がある場合がございます。xikersサイカースサイコスミンジェジュンミンスミンジンシクヒョヌジョンフンセウンユジュンハンターイェチャン
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