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七田式プリントC vol.7-vol.10未使用分
商品番号 M43649383933
商品名

七田式プリントC vol.7-vol.10未使用分
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 2,090 円
在庫状況 あり

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商品詳細

七田式プリントCかず　もじ　ちえ　それぞれvol.7-vol.10未使用修了テスト　かず　もじ　ちえお家の方への手引きです。手をつけないまま残ってしまい、もうできる機会もなかったので、ご興味のある方にぜひ、購入いただきたいです。vol.7からなので、箱無しの方の方がコンパクトに綺麗に送れるので、無しにしていますが、希望される方はおっしゃってください。#七田式#幼児プリント#小学生プリント
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