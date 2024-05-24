七田式プリントC vol.7-vol.10未使用分

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商品詳細
七田式プリントCかず もじ ちえ それぞれvol.7-vol.10未使用修了テスト かず もじ ちえお家の方への手引きです。手をつけないまま残ってしまい、もうできる機会もなかったので、ご興味のある方にぜひ、購入いただきたいです。vol.7からなので、箱無しの方の方がコンパクトに綺麗に送れるので、無しにしていますが、希望される方はおっしゃってください。#七田式#幼児プリント#小学生プリント
http://narcologia.ru/goods/financier951160.html
http://narcologia.ru/goods/mythic531435.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture304541.html
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