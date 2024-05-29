15 セブンティーン　トレカ6枚セット【CD3枚付属】

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※バラ売り不可※SEVENTEENYOUMAKEMYDAYランダムのトレカとCDです。トレカに透明のスリーブは付属しません。ずっと暗所で保管していましたが、素人が保管していたクオリティであることをご了承ください。※韓国で購入したので初期の小さな汚れ、擦り傷などある場合がありますCDの柄はドギョム、ジョンハン、ディノです。トレカはスングァン、バーノン、ウジ、ジョンハン、ホシです即購入OKですゆうパケットプラスで発送予定です。※同じものを多数所持していますのでたくさん出品していますセブンティーンバーノンハンソルウジジフンジョンハンホシドギョムDKソクミンスングァンディノチャン