トイストーリーファンキャップ

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商品詳細
セットで販売します。ジェシーは数時間しか被ってないのでかなり美品になります。ウッディーは性質上折れ線がついてますが目視の限り目立った汚れなどはありません。ご自身での判断でお願いします。
http://narcologia.ru/goods/tenet693563.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi914047.html
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